Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Broadcom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 346,29 USD ab.

Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 346,29 USD. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 341,91 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 344,61 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.799.481 Aktien.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 386,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 60,12 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 330,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 15,95 Mrd. USD gegenüber 13,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,75 USD je Aktie belaufen.

