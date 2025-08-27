Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend gesucht

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 309,07 USD.

Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 309,07 USD. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 309,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 302,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.200.808 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 317,24 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 2,64 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,91 USD. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 129,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,50 USD.

Broadcom veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Broadcom am 04.09.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Broadcom rechnen Experten am 03.09.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

