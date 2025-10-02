Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Abend nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 340,33 USD.

Die Broadcom-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 340,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 347,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 347,46 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.054.211 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 374,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 9,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 146,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 330,00 USD je Broadcom-Aktie an.

Am 04.09.2025 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umsetzen können.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,75 USD je Aktie.

