BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,65 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:39 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 3,65 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,59 EUR ab. Bei 3,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 148.130 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 13,44 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 31,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

