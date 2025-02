BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 3,29 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,29 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,25 EUR. Mit einem Wert von 3,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 90.675 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 32,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Mit Abgaben von 15,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 vor. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 107,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,205 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

