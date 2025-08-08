BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,65 EUR.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.214 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 13,29 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,19 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,272 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

