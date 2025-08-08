DAX24.073 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.097 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider! Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Notierung im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit Abschlägen

11.08.25 16:09 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,63 EUR -0,03 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.214 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 13,29 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,19 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,272 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: Watzke über ruhigen Transfersommer

BVB-Aktie im Blick: Polestar wird mit Millionendeal Mobilitätspartner von Borussia Dortmund

BVB-Aktie tiefer: BVB geht juristisch gegen AfD-Wahlwerbung vor

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
