BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.214 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 13,29 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.
BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,19 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,272 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie
BVB-Aktie tiefer: Watzke über ruhigen Transfersommer
BVB-Aktie im Blick: Polestar wird mit Millionendeal Mobilitätspartner von Borussia Dortmund
BVB-Aktie tiefer: BVB geht juristisch gegen AfD-Wahlwerbung vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.11.2017
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|29.11.2016
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|16.12.2014
|BVB (Borussia Dortmund) Halten
|GSC Research GmbH
|08.10.2010
|Borussia Dortmund GmbHCo halten
|Bankhaus Lampe KG
|10.06.2010
|Borussia Dortmund wurde ausgestoppt
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|19.06.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|17.04.2007
|Borussia Dortmund Downgrade
|GSC Research
|18.08.2006
|Borussia Dortmund reduzieren
|AC Research
|22.05.2006
|Borussia Dortmund verkaufen
|Euro am Sonntag
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen