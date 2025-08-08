BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) behauptet sich am Montagvormittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 3,66 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 3,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,66 EUR. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,64 EUR. Bei 3,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 190 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 11,49 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,18 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 148,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,19 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,272 EUR fest.

