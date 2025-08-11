BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag leichter

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,62 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,62 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,62 EUR. Bei 3,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.011 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,23 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,34 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 148,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,19 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

