BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Mittwochvormittag ab

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 3,66 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 3,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,61 EUR. Bei 3,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 961 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 13,13 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 24,08 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 148,83 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.08.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,272 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

