BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Mit einem Wert von 3,34 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bewegte sich um 15:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 3,34 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,31 EUR. Bei 3,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.519 Stück gehandelt.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,99 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 07.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 107,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 107,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,015 EUR je Aktie aus.

