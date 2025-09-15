BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Vormittag positiv

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 3,63 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 3,63 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 3.138 Stück.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 13,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 30,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,080 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 06.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,090 EUR fest.

