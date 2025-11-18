BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 3,26 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 3,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,22 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,25 EUR. Bisher wurden heute 105.192 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 17,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 107,02 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 107,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 04.03.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,010 EUR im Jahr 2026 aus.

