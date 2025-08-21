DAX24.329 +0,2%ESt505.483 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittag ins Plus

22.08.25 12:05 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 3,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,64 EUR -0,02 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,67 EUR. Bei 3,68 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.253 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 24,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 132,67 Mio. EUR, gegenüber 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,08 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,261 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Minus: Hoffen auf Couto - wohl Interesse an Anselmino

BVB-Aktie fester: Guirassy sichert BVB das Weiterkommen im DFB-Pokal

BVB-Aktie dennoch fester: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen