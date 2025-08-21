BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittag ins Plus

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 3,67 EUR.

Um 11:45 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,67 EUR. Bei 3,68 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.253 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 24,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 132,67 Mio. EUR, gegenüber 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,08 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,261 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

