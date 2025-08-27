DAX24.146 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

28.08.25 09:25 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,69 EUR zu.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,69 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,72 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,63 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.220 Stück gehandelt.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 12,06 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,80 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2026 wird am 14.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,252 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch in Rot: BVB schnappt sich Abwehrtalent vom FC Chelsea - weitere Transfers geplant

BVB-Aktie fester: Vertrag mit Sven Mislintat aufgelöst - Chukwuemeka fest verpflichtet

BVB-Aktie leichter: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig - Sieg bei St. Pauli spät verspielt

