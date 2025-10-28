BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 3,46 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:44 Uhr um 0,1 Prozent auf 3,46 EUR nach. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.272 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 16,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Abschläge von 19,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 15.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 132,67 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,41 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,015 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



