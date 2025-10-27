BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 3,48 EUR.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 3,48 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,48 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.039 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 18,82 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 20,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 132,67 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,015 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

