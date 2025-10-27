DAX24.249 ±0,0%Est505.702 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,2%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1643 +0,1%Öl65,56 -0,2%Gold4.029 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Kovac deutet 'schöpferische Pause' für Guirassy an

27.10.25 12:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,54 EUR 0,04 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds(BVB (Borussia Dortmund)) Trainer Niko Kovac kann sich eine Pause für den zuletzt nicht in Bestform spielenden Serhou Guirassy vorstellen. "Es kann natürlich sein, dass Serhou eine kleine schöpferische Pause bekommt. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit, um für das morgige Spiel und die nächsten Spiele nachzudenken", sagte Kovac vor der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt am Dienstag (18.30 Uhr, ZDF und Sky).

Wer­bung

BVB-Topscorer Guirassy wartet seit dem 13. September auf ein Erfolgserlebnis in der Fußball-Bundesliga. "Ich sehe natürlich auch, dass er im Moment nicht die Tore schießt. Aber ich sehe trotzdem, wie fleißig er ist, dass er alles gibt. Es passiert mal im Stürmerleben, dass man auch Bälle nicht verwertet, die man sonst reinmacht. Er ist unser Sturmführer - er ist derjenige, der dort alles initiiert. Deswegen stärke ich ihm auch den Rücken", erklärte der 54 Jahre alte Trainer.

Can und Duranville mit Fortschritten

Auch wenn der Trainer personell derzeit keine Sorgen hat, könnte Guirassy wie zuletzt beim späten 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln - als sich FC-Verteidiger Timo Hübers in einem Zweikampf mit dem BVB-Angreifer kurz vor Schluss schwer am Knie verletzte - von Anfang an spielen. "Es ist so, dass alle wohl auf sind. Es wird keine großartigen Veränderungen geben", betonte Kovac.

Die beiden Langzeitverletzten Emre Can und Julien Duranville machen indes Fortschritte auf dem Weg zurück. Ein Comeback wird bei beiden jedoch laut Trainer voraussichtlich erst nach der Länderspielpause Mitte November möglich sein. "Aber kein Druck: Wir wollen wirklich zu 100 Prozent gesunde und fitte Spieler haben", sagte Kovac./jgl/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen