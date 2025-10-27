BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 3,48 EUR abwärts.

Um 11:37 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,48 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,44 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.362 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 15,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,073 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,015 EUR in den Büchern stehen haben wird.

