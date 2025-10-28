DAX24.246 -0,3%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.903 -2,2%
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Vormittag fester

28.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 3,48 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,48 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,57 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,57 EUR. Zuletzt wechselten 5.980 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 18,82 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 25,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 06.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,015 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
