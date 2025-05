BYD Aktie News: BYD tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BYD-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ OTC bei 49,98 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die BYD-Aktie um 15:52 Uhr im NASDAQ OTC-Handel bei 49,98 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 50,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 47,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 313.637 Stück.

Am 25.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,60 USD an. Gewinne von 9,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 95,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,89 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 3,97 HKD je Wertpapier.

Am 26.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,71 HKD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,65 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 133,60 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 01.09.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 18,46 CNY je Aktie aus.

