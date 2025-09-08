DAX23.713 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.594 +0,2%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.631 -0,1%
BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Nachmittag gestärkt

09.09.25 16:09 Uhr
BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 13,65 USD.

BYD Co. Ltd.
11,64 EUR 0,12 EUR 1,04%
Um 15:52 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 13,65 USD zu. Die BYD-Aktie legte bis auf 13,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 31.553 BYD-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 9,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 40,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,36 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 30.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,21 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,12 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent auf 213,87 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,78 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2025 4,87 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

