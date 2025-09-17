BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Kaum Ausschläge verzeichnete die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel und tendierte zuletzt bei 14,46 USD.

Die BYD-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ OTC bei 14,46 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 14,84 USD zu. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,35 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 27.391 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 41,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2024 bei 10,10 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 43,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 CNY ausgeschüttet werden.

BYD veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,21 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,12 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 186,78 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 213,87 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,72 CNY je BYD-Aktie.

