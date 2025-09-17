DAX23.640 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.113 +0,2%Nas22.497 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,15 +0,4%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 PUMA 696960 Continental 543900 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursentwicklung

BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

18.09.25 16:11 Uhr
BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Kaum Ausschläge verzeichnete die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel und tendierte zuletzt bei 14,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
12,33 EUR 0,07 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BYD-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ OTC bei 14,46 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 14,84 USD zu. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,35 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 27.391 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 41,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2024 bei 10,10 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 43,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 CNY ausgeschüttet werden.

BYD veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,21 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,12 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 186,78 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 213,87 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,72 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet

BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung