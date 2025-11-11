DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.485 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,06 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Blick auf C3ai-Kurs

C3ai Aktie News: C3ai verliert am Abend

11.11.25 20:23 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai verliert am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von C3ai. Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 15,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
13,06 EUR -1,86 EUR -12,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 4,1 Prozent auf 15,42 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 14,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,50 USD. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 972.245 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,07 USD. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 192,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,60 Prozent.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,246 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung