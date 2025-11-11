C3ai Aktie News: C3ai verliert am Abend

Blick auf C3ai-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von C3ai. Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 15,42 USD.

Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 4,1 Prozent auf 15,42 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 14,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,50 USD. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 972.245 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,07 USD. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 192,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,60 Prozent.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,246 USD je C3ai-Aktie.

