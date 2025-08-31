DAX24.010 +0,5%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1724 +0,3%Öl68,18 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktienentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag seitwärts

01.09.25 09:24 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag seitwärts

Die Aktie von CANCOM SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,65 EUR -0,10 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 22,95 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 514 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 37,91 Prozent Luft nach oben. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 11,55 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im August einstuften

Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen