CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag seitwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,95 EUR.

Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 22,95 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 514 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 37,91 Prozent Luft nach oben. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 11,55 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2028 aus.

