Notierung im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

05.09.25 16:10 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 22,55 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,00 EUR -0,25 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,4 Prozent auf 22,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 22,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.513 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,35 Prozent. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 1,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE

