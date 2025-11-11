CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Dienstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 23,60 EUR zu.

Um 09:03 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,60 EUR zu. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.734 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,913 EUR je Aktie.

