Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Notierung im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Dienstagvormittag fester

11.11.25 09:22 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 23,60 EUR zu.

CANCOM SE
23,10 EUR -0,60 EUR -2,53%
Um 09:03 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,60 EUR zu. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.734 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,913 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CANCOM SE

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

