CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 22,65 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 09:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 22,65 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 22,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,60 EUR. Bisher wurden heute 73 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Gewinne von 39,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 10,38 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,40 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,977 EUR fest.

