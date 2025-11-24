DAX23.297 +0,9%Est505.548 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.676 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.089 +0,6%
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Kursplus

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 25,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:42 Uhr 1,8 Prozent auf 25,15 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.116 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 25,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 13.11.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 423,93 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 422,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,859 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.11.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.11.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen