Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 67,25 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 67,25 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 67,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.154.213 Cisco-Aktien.

Bei einem Wert von 72,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 47,86 USD. Abschläge von 28,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,67 Mrd. USD – ein Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisco 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

