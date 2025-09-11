Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco verbilligt sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 66,89 USD.

Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 66,89 USD ab. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,48 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,78 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 737.355 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Bei 48,86 USD erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'