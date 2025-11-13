Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagabend freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 77,38 USD.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 77,38 USD. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 79,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 9.988.358 Stück.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,74 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 48,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,65 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Am 13.08.2025 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cisco ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 14,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Cisco-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,07 USD fest.

