Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Cisco zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 76,75 USD zu.

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 76,75 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Cisco-Aktie bei 79,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 4.756.423 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,50 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 3,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,10 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,65 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Am 13.08.2025 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 14,67 Mrd. USD gegenüber 13,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,07 USD fest.

