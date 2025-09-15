Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Cisco-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 66,98 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Cisco-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 66,98 USD. Bei 67,38 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,55 USD nach. Bei 67,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.713.555 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2024 (49,78 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 25,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Cisco-Aktie wird bei 70,00 USD angegeben.

Am 13.08.2025 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

