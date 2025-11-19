Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 78,24 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 78,24 USD. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,62 USD aus. Bei 77,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1.032.840 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 79,50 USD erreichte der Titel am 14.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 50,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,65 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.
Am 12.11.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14,88 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,84 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
