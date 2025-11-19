Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Cisco am Abend ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Cisco. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 78,54 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 20:08 Uhr 1,5 Prozent. Die Cisco-Aktie legte bis auf 78,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 77,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.212.504 Cisco-Aktien.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Bei 52,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 50,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Am 12.11.2025 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,68 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,88 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Cisco am 18.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

