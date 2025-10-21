Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tendiert am Dienstagabend nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 70,89 USD.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 70,89 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 71,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 70,61 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.564.075 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD. Gewinne von 2,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 36,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Cisco ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 14,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

