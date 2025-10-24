DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.207 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,63 +1,0%Gold4.127 ±0,0%
So bewegt sich Cisco

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag im Plus

24.10.25 16:08 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 70,43 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 70,43 USD zu. In der Spitze gewann die Cisco-Aktie bis auf 70,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,66 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 449.985 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 72,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 3,02 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 35,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

