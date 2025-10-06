Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 65,97 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 65,97 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 65,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 66,38 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 525.649 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von 12,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,03 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 USD aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,72 Mrd. USD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Am 27.10.2026 wird Coca-Cola schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Analysten sehen für Coca-Cola-Aktie Luft nach oben

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr verloren