'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Coca-Cola im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend verlustreich

06.10.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 65,99 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
56,31 EUR -0,52 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,0 Prozent auf 65,99 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,90 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,38 USD. Zuletzt wurden via New York 1.038.051 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 12,71 Prozent Luft nach oben. Bei 60,62 USD fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 8,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,67 USD an.

Am 22.07.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 12,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Coca-Cola die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
