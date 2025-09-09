Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 67,91 USD.

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 67,91 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,03 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,92 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 282.096 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 79,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 22.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

