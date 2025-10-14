Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 67,06 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,06 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 67,30 USD. Mit einem Wert von 66,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 346.724 Stück.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,62 USD am 08.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 9,61 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,03 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,67 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 12,72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie.

