Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit Verlusten

15.10.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit Verlusten

15.10.25 20:23 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 67,36 USD.

Coca-Cola Co.
57,53 EUR -0,47 EUR -0,81%
Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 67,36 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 67,13 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 866.781 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von 10,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,62 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,03 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 78,33 USD.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 12,72 Mrd. USD gegenüber 12,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.09.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.09.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

