Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit Verlusten
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 67,36 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 67,36 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 67,13 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 866.781 Coca-Cola-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von 10,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,62 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,03 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 78,33 USD.
Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 12,72 Mrd. USD gegenüber 12,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.2024
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.02.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
