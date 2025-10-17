Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 67,92 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 67,92 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,11 USD zu. Bei 68,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 977.268 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 8,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 10,76 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,33 USD.

Am 22.07.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,72 Mrd. USD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Coca-Cola.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,98 USD je Aktie belaufen.

