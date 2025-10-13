UBS AG

Coca-Cola Buy

16:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen des Getränkekonzerns zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Angesichts der sich in den entwickelten Märkten moderat abschwächenden Geschäftstrends sowie der konjunkturellen und wetterbedingten Unsicherheiten in einigen wichtigen Schwellenländern dürfte das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar deutlich geringer ausfallen als das, was die Anleger in den letzten Jahren gewohnt gewesen seien, schrieb Peter Grom in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Damit sollte sich Coca-Cola aber immer noch besser entwickeln als die meisten anderen Wettbewerber./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com