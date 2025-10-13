Coca-Cola Aktie
Marktkap. 249,39 Mrd. EURKGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen des Getränkekonzerns zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Angesichts der sich in den entwickelten Märkten moderat abschwächenden Geschäftstrends sowie der konjunkturellen und wetterbedingten Unsicherheiten in einigen wichtigen Schwellenländern dürfte das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar deutlich geringer ausfallen als das, was die Anleger in den letzten Jahren gewohnt gewesen seien, schrieb Peter Grom in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Damit sollte sich Coca-Cola aber immer noch besser entwickeln als die meisten anderen Wettbewerber./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Buy
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 80,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 66,95
|Abst. Kursziel*:
19,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 67,20
|Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name:
Peter Grom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 78,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|16:11
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.