DAX 24.222 -0,7%ESt50 5.548 -0,4%MSCI World 4.265 -0,5%Top 10 Crypto 15,38 -3,6%Nas 22.490 -0,9%Bitcoin 96.309 -3,3%Euro 1,1594 +0,2%Öl 62,21 -1,9%Gold 4.132 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- US-Börsen in Rot -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ericsson-Aktie mit Kurssprung nach Zahlen - auch Nokia stark Ericsson-Aktie mit Kurssprung nach Zahlen - auch Nokia stark
Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
Coca-Cola Aktie

Coca-Cola Aktien-Sparplan
57,77 EUR +0,14 EUR +0,24 %
STU
67,20 USD +0,41 USD +0,61 %
BTT
Marktkap. 249,39 Mrd. EUR

KGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
NEU
WKN 850663

NEU
ISIN US1912161007

NEU
Symbol KO

UBS AG

Coca-Cola Buy

16:11 Uhr
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
57,77 EUR 0,14 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen des Getränkekonzerns zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Angesichts der sich in den entwickelten Märkten moderat abschwächenden Geschäftstrends sowie der konjunkturellen und wetterbedingten Unsicherheiten in einigen wichtigen Schwellenländern dürfte das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar deutlich geringer ausfallen als das, was die Anleger in den letzten Jahren gewohnt gewesen seien, schrieb Peter Grom in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Damit sollte sich Coca-Cola aber immer noch besser entwickeln als die meisten anderen Wettbewerber./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Buy

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 66,95		 Abst. Kursziel*:
19,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 67,20		 Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
Analyst Name:
Peter Grom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 78,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

