Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Dienstagabend fester

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 67,26 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 67,26 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,34 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,79 USD. Zuletzt wechselten 968.767 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 9,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,33 USD.

Am 22.07.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Aktie aus.

