Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 67,59 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 67,59 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 67,61 USD. Bei 67,19 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 313.674 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,05 Prozent hinzugewinnen. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,32 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,33 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umsetzen können.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Coca-Cola die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

