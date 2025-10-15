Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 67,56 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 67,56 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 67,61 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,13 USD nach. Mit einem Wert von 67,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 321.401 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 9,17 Prozent niedriger. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Abschläge von 10,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,33 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 21.10.2025 vorlegen. Am 27.10.2026 wird Coca-Cola schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,98 USD im Jahr 2025 aus.

