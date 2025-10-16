Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Donnerstagabend fester

Coca-Cola im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 67,62 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 67,62 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 68,11 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,19 USD. Bisher wurden heute 1.299.026 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 10,36 Prozent Luft nach unten.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,33 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 12,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent gesteigert.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Coca-Cola.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

