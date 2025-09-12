Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagabend im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 66,29 USD abwärts.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 66,29 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,16 USD. Mit einem Wert von 66,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.429.189 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 12,20 Prozent wieder erreichen. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,56 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 79,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,72 Mrd. USD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

