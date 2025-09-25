DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.353 -0,1%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,68 +1,5%Gold3.780 +0,8%
Profil
Aktienentwicklung

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Aufwind

26.09.25 16:10 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 66,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
56,38 EUR -0,23 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 66,30 USD nach oben. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,30 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,08 USD. Bisher wurden via New York 394.893 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Mit einem Kursverlust von 8,57 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 79,67 USD angegeben.

Am 22.07.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,72 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
